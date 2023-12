Dit biedt NOS met Kerst en Oud & Nieuw

De NOS zendt in december en op 1 januari weer een groot aantal programma's uit waarin wordt teruggekeken op het afgelopen jaar.

Nog één keer langs de hoogte- en dieptepunten op het gebied van nieuws en sport. Natuurlijk telt de NOS ook weer af naar het nieuwe jaar, dat vervolgens wordt ingeluid met het bekende trio Nieuwjaarsconcert, skispringen in Garmisch Partenkirchen en het NK Marathonschaatsen.

Hieronder een overzicht.

'NOS Sportjaar 2023'

Live sportjaaroverzicht waarin alle hoogtepunten van de Nederlandse sport voorbijkomen. Presentator Dione de Graaff ontvangt de sporters, teams en coaches die dit jaar een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Er wordt continu geschakeld naar het NOC*NSF Sportgala 2023 – dat op dezelfde locatie maar naast de uitzending wordt gehouden – waar presentator Jeroen Stomphorst verslag doet van de uitreiking van de sportawards en het feest.

De uitzending wordt omlijst met muziek en terugblikken op de memorabele sport van het afgelopen jaar. Er zijn fraaie montages waarin vreugde, verdriet, ontlading en veerkracht samenkomen. Schrijver en sportliefhebber Wilfried de Jong vat de bijzondere sportprestaties uit 2023 samen en een band sluit het sportjaar op muzikale wijze af.

Woensdag 20 december

21.26-22.42 uur, NPO 1

Kersttoespraak koning Willem-Alexander

Op Eerste Kerstdag spreekt koning Willem-Alexander vanaf Huis ten Bosch zijn jaarlijkse kerstboodschap uit.

Maandag 25 december

13.00-13.10 uur, NPO 1 (met gebarentolk: NPO 2)

18.05-18.15, NPO 1 (herhaling)

'NOS Uit het Leven 2023'

Voor de veertiende en laatste keer brengt Herman van der Zandt een korte ode aan bekende en minder bekende mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Van Wim de Bie, Karel van de Graaf en Marga Minco tot Willem Nijholt, Paul van Vliet en Harry Belafonte. Van Margriet Eshuijs en Astrud Gilberto tot Opera Pietje, de bedenker van het patatje Kapsalon en de broodpater uit Tilburg.

Vrijdag 29 december

22.04-23.04 uur, NPO 1

'NOS Jeugdjournaal Jaaroverzicht 2023'

Welk land heeft sinds dit jaar de meeste inwoners? Na hoeveel weken kwamen de larven uit het been van Freek Vonk? Wat weet jij nog van 2023?! Kijk naar het 'NOS Jeugdjournaal Jaaroverzicht' en test je nieuwskennis in de 'Wat Weet Jij Nog Quiz'. Presentator Annabelle Zandbergen en verslaggever Sil van der Wees nemen je mee langs de grote nieuwsonderwerpen van het afgelopen jaar: de bosbranden in Europa, de aardbevingen in Turkije en Marokko en de oorlog in Israël/Gaza. Ook is er aandacht voor kinderen die dit jaar in het nieuws waren en een paar vragen over dieren, sport, virals en de showbizz zullen ook niet ontbreken. Kijk en quiz mee!

Zaterdag 30 december

19.00-19.50 uur, NPO 3/Zapp

'NOS De Oranjes in 2023'

In deze terugblik op het jaar van de koninklijke familie is veel aandacht voor het tienjarige regeringsjubileum van koning Willem-Alexander (en de halvering van zijn populariteit in die periode) en de slavernijexcuses die hij maakte in juli. Daarnaast zijn er beelden van het eerste officiële bezoek van Amalia als kroonprinses, aan het Caribische deel van Nederland. Ook prinses Beatrix was dit jaar in de regio: in haar rol van beschermvrouwe van plaatselijke natuurorganisaties bezocht ze Curaçao. Verder was koningin Máxima in Kenia om daar als speciaal VN-gezant inclusieve financiering te bevorderen en er is aandacht voor de eerste officiële optredens van de meerderjarig geworden prinses Alexia, zoals haar aanwezigheid op Prinsjesdag. De presentatie is in handen van Malou Petter. Op onderdelen praat zij met Koninklijk Huisverslaggever Albert Bos.

Zaterdag 30 december

19.21-19.52 uur, NPO 2

'Jaaroverzicht NOS Journaal 2023'

Hét nieuwsoverzicht van het afgelopen jaar. Grote thema’s daarin zijn de voortdurende oorlog in Oekraïne, de aanval van Hamas op Israël in oktober en de daarop volgende strijd en de verrassende overmacht van de PVV bij de verkiezingen in november. Winfried Baijens vat 2023 samen aan de hand van deze en een groot aantal andere nieuwsonderwerpen. Ook gaat hij op verschillende plaatsen in het land in gesprek met Nederlanders die bij deze gebeurtenissen waren betrokken.

Zaterdag 30 december

20.27-21.33 uur, NPO 1

'Nationaal Aftelmoment 2023'

Live vanuit het 'Top 2000 Café' in Beeld en Geluid in Hilversum telt Dione de Graaff af naar het nieuwe jaar. Dat doet ze de hele avond in korte flitsen op NPO 1. Als middernacht en de nummer 1 van de 'Top 2000' in zicht komen, neemt Dione de kijker mee langs de mooie momenten die 2023 ook had. Het nieuwe jaar wordt ingeluid met vuurwerk en een proost met het publiek.

Zondag 31 december

19.51-19.52 uur, 19.58-19.59 uur, 20.22-20.24 uur, 21.11-21.13 uur, 22.19-20.22 uur NPO 1

23.50-00.10 uur, NPO 1, NPO 2

'NOS Nieuwjaarsconcert 2023'

Het traditionele Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker staat onder leiding van Christian Thielemann. De 64-jarige Duitse dirigent van de Staatskapelle Dresden stond op 1 januari 2019 ook al op de bok in de Gouden Zaal van de Musikverein. De muziek van de Strauss-familie en tijdgenoten wordt uitgezonden in meer dan negentig landen en is bedoeld als boodschap van hoop, vriendschap en vrede. Het commentaar bij de uitzending is in handen van Margriet Vroomans.

Maandag 1 januari

11.15-13.45 uur, NPO 1

'NOS Sport – skispringen Garmisch-Partenkirchen'

Het eerste sportprogramma van het nieuwe jaar is zoals altijd het schansspringen in Garmisch-Partenkirchen. Op 1 januari is de rechtstreekse uitzending van de tweede wedstrijd van het Vierschansentoernooi. Het commentaar is van Ayolt Kloosterboer.

Maandag 1 januari

14.02-16.55 uur, NPO 1



'NOS Sport – NK Marathonschaatsen'

Grotendeels rechtstreeks verslag van de Nederlandse Kampioenschappen Marathonschaatsen op kunstijs (mannen en vrouwen), vanaf de Elfstedenbaan in Leeuwarden. De presentatie is in handen van Jeroen Stomphorst. Herbert Dijkstra en Erik Jan Kooiman leveren het commentaar.

Let op: al in de pauze van het skispringen (rond 15.45 uur) is er aandacht voor de vrouwenmarathon.

Maandag 1 januari

17.13-19.00 uur, NPO 1