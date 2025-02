Dit bespreekt 'Radar' nu maandag

Orthodontie wordt vanuit de basisverzekering vergoed als er sprake is van een medische noodzaak. Ondanks dat de orthodontist de behandeling als medisch noodzakelijk beoordeelt, wordt dit vaak afgewezen door de zorgverzekeraar.

Hoe slecht moeten je tanden zijn, wil je zorgverzekeraar je kosten vergoeden?

Vliegmaatschappij Vueling vraagt absurde bedragen voor kleine naamswijzigingen op tickets. Andere maatschappijen doen dit goedkoper of zelfs gratis. Fons gaat langs bij het hoofdkantoor om verhaal te halen. En worden de gevolgen van achteraf betalen, met name door jongeren, wel gezien? Wat is het verdienmodel van deze bedrijven?

'Radar', maandag 17 februari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.