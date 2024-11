Dit bespreekt 'Radar' nu maandag

Oud-klanten van energieleverancier HEM worden telefonisch bedreigd om onterechte opzegboetes te betalen. Er wordt gedreigd met deurwaarders en beslaglegging.

De bedragen liegen er niet om, want de boetes die deze mensen door ACM ingrijpen niet hoeven te betalen, zitten er doodleuk bij in. In de mails en gesprekken wordt gerefereerd aan een uitspraak van de rechter die de ACM op de vingers tikt, maar die uitspraak gaat helemaal niet over wel of niet betalen van boetes.

Tienduizenden vrouwen in Nederland hebben een verhoogd risico op borstkanker. Maar dit weten ze vaak niet van zichzelf, dit wordt ze bij het bevolkingsonderzoek niet verteld. Ze hebben zeer dicht borstklierweefsel. Daardoor hebben ze twee keer zoveel kans op borstkanker, en de aangeboden mammografie werkt bij hen minder goed. Tumoren zijn slecht zichtbaar. Een MRI spoort veel meer tumoren op en zou daarmee levens kunnen redden, maar die krijgen ze niet. Meer dan honderd vrouwen meldden zich bij 'Radar' met verhalen over gemiste tumoren op mammografieën.

