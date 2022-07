Dinsdag zie je '3Doc: Misverstanden over Miskramen'

De Australische filmmaker, actrice, regisseur, schrijver en producent Tahyna MacManus is 31 als ze haar tweede miskraam krijgt. Ze voelt zich verloren, boos en vreselijk alleen, ondanks de steun van haar omgeving.

In 'Misverstanden over Miskramen', pakt MacManus haar camera en spreekt met lotgenoten, veerkrachtige, moedige vrouwen die over hun verdriet praten, hun schaamte en hun schuldgevoel, terwijl ze nog steeds vasthouden aan de hoop op een gezond kind.

Ze ontdekt dat ze, net als veel vrouwen, nauwelijks kennis heeft over miskramen. In Australië krijgt 1 op de 4 vrouwen een miskraam, waarom wordt er zo weinig over gepraat? Met haar intieme film probeert ze de schaamte en de eenzaamheid van vrouwen na een miskraam op te heffen.

'3Doc: Misverstanden over Miskramen', dinsdag 19 juli 22.35 uur NPO 3.