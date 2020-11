Dinsdag 'Volle Zalen' over Hans Dorrestijn

Foto: AVROTROS - © Ruud Baan 2020

Schrijver en cabaretier Hans Dorrestijn werd dit jaar tachtig. Met zijn voorstelling 'Het houdt een keer op, een mix van kleine en grote rampspoed' hoopt hij binnenkort in het theater te staan, 'ook al is dat voor een paar man vanwege corona'.

Cornald Maas luistert bij Dorrestijn thuis naar liedjes uit zijn nieuwe show, zoals een nummer over Thomas Acda op wiens succes Dorrestijn heimelijk jaloers is. Somberman Dorrestijn blijkt heden ten dage opmerkelijk vrolijk, 'ook al ontvallen je op deze leeftijd steeds meer dierbaren'.

De cabaretier blikt enigszins schuldbewust terug op de tijd dat hij een - veelal afwezige - vader was, 'omdat ik de scheiding niet kon verwerken'. Als grootvader is hij verzot op zijn kleinkinderen - hij haalt ze uit bed, speelt met ze, haalt gekkigheid uit - niks is hem te dol. 'Ik denk dat hij de tijd wil inhalen die hij met ons heeft gemist', zegt zijn dochter tegen' Volle Zalen'.

'Volle Zalen', dinsdag 17 november om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2/