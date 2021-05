Dinsdag is er de 100ste aflevering van 'Het Mooiste Meisje van de Klas'

In de honderdste aflevering van 'Het Mooiste Meisje van de Klas' staat Karin centraal. Karin groeit op in het Brabantse Rosmalen met 11 oudere broers en zussen. Als haar ouders scheiden, gaat Karin bij haar moeder wonen.

Karin is de strenge opvoeding van haar moeder beu en gaat op 16-jarige leeftijd samenwonen in Den Bosch. Al snel wordt Karin als model gescout. Iets wat ze totaal oninteressant vindt: ze maakt liever de horeca onveilig. Bij een bezoek aan een café in Amsterdam ontmoet Karin haar grote liefde, met wie ze twee kinderen krijgt. Haar man heeft al twee kinderen uit een eerdere relatie.

Na veel gelukkige jaren, komen er helaas scheuren in dit huwelijk en besluit Karin dat ze wil scheiden. Het sprookje is ten einde… Maar haar leven wordt helemaal ruw verstoord als de vader van haar kinderen totaal onverwachts overlijdt. Hoe gaat het nu ruim 6 jaar later met Karin?

