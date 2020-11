Dinsdag in 'Opsporing Verzocht': Limburgse politie zoekt daders verkeersruzie

Een 40-jarige man kan sinds 1 november alleen nog zijn schouders en hoofd bewegen nadat hij slachtoffer werd van een zware mishandeling bij een verkeersruzie. De man besloot op de N300 bij Nuth de inzittenden van een rode auto aan te spreken op hun rijgedrag nadat ze de man afsneden.

Hij werd door meerdere inzittenden daarna zo zwaar toegetakeld dat hij vanaf zijn ellebogen geen gevoel meer heeft. In een Skype-interview vertelt hij dinsdagavond in de uitzending van 'Opsporing Verzocht' dat het nog zeker een jaar duurt voor duidelijk is hoe zijn herstel gaat verlopen. De politie hoopt vanavond getuigen en bekenden van de daders te bereiken.

Nasim Namutebi (34) op straat overleden in Amsterdam

Het is nog altijd niet duidelijk wat er is gebeurd met de vrouw die donderdagavond 29 oktober werd gevonden op de Reigersbosdreef in Amsterdam Zuid-Oost, en daar ter plekke overleed. Een zus van het slachtoffer vertelt vanavond meer over Nasim, die moeder was van een 6-jarig zoontje. De politie is nog steeds dringend op zoek naar getuigen en een mogelijk beschadigde getunede Golf.

Granaatlegger Voorburg in beeld

Vorige maand is in Voorburg aan de Raadhuisstraat een Range Rover in brand gestoken. Een aantal uur later werd een granaat achtergelaten op de stoep van een huis een straat verderop. Er is een duidelijk verband tussen beide bedreigingen: de granaat lag namelijk voor het huis van de eigenaar van de Range Rover. Er zijn beelden van de twee mannen die de granaat achterlieten. De recherche hoopt niet alleen op tips over deze daders, maar ook op achtergrondinformatie over de bedreigingen.

Politie Culemborg doet beroep op inwoners: 'vertel ons wie jonge vrouw (19) aanreed!'

Nog altijd is niet duidelijk wie 17 april in Culemborg met zijn motor tegen een 19-jarige fietster botste en er daarna vandoor ging. De jonge vrouw - werkzaam in de zorg - liep daarbij een gebroken rugwervel op en revalideert nog altijd. Er zijn bewakingsbeelden van de betrokkenen bij de aanrijding. De politie denkt dat meerdere mensen in Culemborg exact weten wie zij zijn.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 10 november om 20.35 uur te zien bij AVROTROS op NPO 1.