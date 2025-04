Dinsdag in 'Mijn Jeugdrechter': Sydney

Sydney was een lastige puber die de echtscheiding van haar ouders niet had verteerd. Wanneer ze zelfmoord probeert te plegen, komt ze voor de eerste keer bij de jeugdrechter in Antwerpen terecht.

Ook in de jaren die volgen blijft ze rebelleren. Tot drie keer toe plaatst jeugdrechter Herman Dams haar in de gesloten gemeenschapsinstelling in Beernem. Sydney wil van haar jeugdrechter weten waarom zij zo zwaar werd aangepakt.

'Mijn Jeugdrechter', woensdag 16 april om 21.20 uur op VRT Canvas.