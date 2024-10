Dinsdag in 'Close Up': Regisseur Greta Gerwig - Ongekend talent

Greta Gerwig is de regisseur van Barbie, dť blockbuster van 2023, met Margot Robbie in de hoofdrol. Daarmee behoort Gerwig tot de top van de slechts 12 procent vrouwelijke filmregisseurs in Hollywood.

Greta (1982) groeide op in Californië en studeerde Engels en theaterwetenschappen in New York City. Haar films gaan over de levens van vrouwen. Niet alleen over hun gevoelens en relaties, maar minstens zozeer over hun geestelijk leven en ambities. In de documentaire reflecteren filmcritici op Gerwigs carrière als regisseur en actrice en er zijn clips uit haar films Frances Ha, Lady Bird en Little Women te zien.

'Volle Zalen', dinsdag 29 oktober om 22.40 uur bij AVROTROS op NPO 2.