Dinsdag in 'Close Up': Ik ben Martin Parr - fotograaf

Fotograaf Martin Parr werd in de jaren '80 wereldberoemd met zijn kleurenfoto's van de Britse arbeidersklasse op vakantie aan de Engelse kust.

Opzichtige kleding en make-up, fastfood en mensen die zich vervelen: Parr fotografeerde het allemaal, soms serieus, soms absurd, maar altijd speels. In de documentaire is te zien hoe Martin Parr in 2023 de Britten vastlegt tijdens de straatfeesten ter ere van de kroning van Charles III. Ook keert hij met zijn camera terug naar de kustplaats New Brighton, waar in de jaren ‘80 zijn carrière begon. In interviews vertellen vrienden en collega’s over Parr en zijn werk.

Close Up op tv

In Iran is dans sinds 1979 verboden en zelfs het woord 'dans' is er taboe. Maar in het Iran van vandaag is een nieuwe generatie van moedige, jonge dansliefhebbers opgestaan.

Regisseur Emma Westermann volgde de internationaal gevierde musicalster Pia Douwes in het jaar waarin de zeer drukbezette artieste geconfronteerd werd met een burn-out. Voor de camera blikt Douwes terug op haar lange carrière en hoe die ooit begon.