'Dijkstra en Evenblij Ter Plekke' zondag vanuit Naaldwijk

Deze uitzending is vanuit restaurant Bij5 in Naaldwijk. Daar verzet de gemeenteraad zich al zo lang tegen de komst van een Islamitische school, dat zelfs de minister zich ermee bemoeit.

Maar het gaat ook over de Westlandse motorrace-legende 'Jumping Jack' Middelburg, die stierf in het harnas. En de heren spreken gemeentelijk ambtenaar Peter Bouwer over zijn tip aan schrijfster Annejet van der Zijl, dat leidde tot het boek Fortuna’s Kinderen. Peter Kruithof (zanger Kromme Jongens) vertelt over het Westlands dialect, cabaretduo Spruijt & Opperman speelt livemuziek en burgemeester Bouke Arends neemt plaats in de verhoorwagen.

'Dijkstra en Evenblij Ter Plekke', tussen 20.00 en 22.00 uur bij BNNVARA op NPO Radio 1.