Deze zomer terug bij MAX: 'We Zijn Er Bijna'!

Vierentwintig gepensioneerde echtparen trekken in een georganiseerde groepsreis met caravan of camper dwars door de Spaanse binnenlanden. In 33 dagen doen ze 13 campings aan, te beginnen aan de Costa Verde aan de noordkust.

Via de Spaanse hoogvlakte trekt de groep naar het zuidelijke Andalusië en na een kleine 3000 kilometer eindigt de vakantie aan de Middellandse Zee vlakbij Tarragona. Martine van Os reist mee en volgt de belevenissen van de vakantiegangers in de zesdelige serie 'We Zijn Er Bijna!'.

Zoals ieder jaar heeft de groep een reisleiders-echtpaar en dit jaar zijn dat Ger en Evelyne Timmer. Alle landen van Europa en veel daarbuiten hebben ze gezien, maar vooral Spanje zit in hun hart. Evelyne is van oorsprong een Française met Spaans-Baskisch bloed en door haar studie Spaans en Portugees verknocht aan het Iberische schiereiland. Haar rappe Spaanse tong komt in het begeleiden van de groep zeer goed van pas en Ger is met zijn militaire achtergrond een groepsleider die houdt van duidelijke afspraken. Voor de 22e keer gaan ze als vrijwilligers mee om een groepskampeerreis in goede banen te leiden: 'We vinden het ontzettend leuk. De winterperiode zijn we er al druk mee om ons te verdiepen in de route en alles wat we tegenkomen tijdens de reis. Het geeft ons een kick als na afloop de mensen tevreden zijn.'

Aflevering 1

In de eerste aflevering komt de groep aan in San Vicente de la Barquera op een camping vlakbij zee met uitzicht op de hoge besneeuwde toppen van de bergketen Picos de Europa. Er zijn excursies naar onder andere de steden Valladolid en Salamanca. De eerste dagen is iedereen nog bezig met het proberen onthouden van de namen van alle medereizigers, maar na een paar happy hours plus een spelletje jeu de boules, is dat euvel in het groepsproces snel verholpen.

Voor Martine van Os is het de 11e keer dat ze meereist met een groep kampeerders: 'Elk jaar kom ik op de prachtigste plekken. Maar het meest verrast ben ik toch altijd door de deelnemers. Ik vind het mooi en bijzonder om te zien dat zo’n bonte verzameling Nederlanders met zulke totaal verschillende achtergronden tijdens deze reizen hun lief en leed met elkaar deelt.'

'We Zijn Er Bijna!'

In vrijheid en met plezier reizen en bewegen is niet aan leeftijd gebonden. Daarom volgt MAX met 'We Zijn Er Bijna!' reislustige vijftigplussers die onder deskundige begeleiding nieuwe gebieden verkennen. Op een onbezorgde manier wordt er in groepsverband met eigen camper of caravan een kampeerreis gemaakt.

'We Zijn Er Bijna!', vanaf dinsdag 16 augustus om 21.20 uur bij MAX op NPO 1.