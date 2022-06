Deze week in 'Hollandse Zaken': Maakt dierenliefde blind?

Foto: © Omroep MAX 2022

In de vierde aflevering van 'Hollandse Zaken' staat onze grote liefde voor huisdieren centraal. Schieten we door in die liefde? De Raad voor Dierenaangelegenheden, een adviesorgaan van de overheid, stelde onlangs in een essay dat er een maatschappelijk debat moet komen over de vraag of dierenliefde niet steeds vaker ontaard in dierenleed.