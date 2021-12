Deze week in 'Dit Is Mijn Keus': verstoten voor de liefde

Maandag 6 december heeft Eddy ZoŽy in 'Dit Is Mijn Keus' mensen te gast die zijn verstoten door familie en vrienden vanwege hun opmerkelijke relatie. Mieke en Steve vormen een gelukkig gezin met hun dochtertje, maar zijn volle neef en nicht van elkaar.

Stephan is 26 jaar ouder dan zijn partner Sam, wat zijn familie van Jehova's getuigen afkeurt. De moeder van Daniëlle wil geen contact meer met haar of haar kinderen vanwege haar extreme uiterlijk, waarvan haar vriend Evan de schuld krijgt.

Daniëlle over haar relatie met haar ouders: 'Ik heb altijd gezegd: als je mij niet meer wil zien oké, maar zie wel je kleinkinderen, die hebben ook een opa en oma nodig.” Kijk hier het hele fragment van aflevering 3 van 'Dit Is Mijn Keus'.

Wekelijks ontvangt Eddy Zoëy spraakmakende gasten die open en eerlijk vertellen over levensbepalende keuzes. Wat gaat er echt schuil achter onherkenbare lichaamsverbouwingen? Wat speelt er echt in het leven van een sekswerker? Hoe is het nu echt om met een fetisj door het leven te gaan? Ofwel, wat is het échte verhaal achter deze keuzes.

In 'Dit Is Mijn Keus' vertellen gasten de achtergrond van hun keuzes voordat het publiek hun ongezouten mening erover deelt en nieuwsgierige vragen stelt. In een tijd waar online vaak anoniem en ongevraagd meningen worden verkondigd, geeft Eddy Zoëy deze meningen een gezicht.

'Dit Is Mijn Keus' wordt geproduceerd door Skyhigh TV en is wekelijks op maandag om 20.30 uur te zien bij RTL 5.