Deze week in 'Dit Is Mijn Keus': van recreatief gebruik tot 'de ziekte van meer'

Maandag 29 november ontvangt Eddy Zoy gasten die hun leven leuker vinden met harddrugs. Hoe ver gaan ze met hun drugsgebruik? Wanneer is het een verslaving? Ze delen waarom ze gebruiken maar ook hun slechte ervaringen.

Merijn raakte verslaafd aan cocaïne en moest dit bijna met zijn leven bekopen. Xander werd afgevoerd met de ambulance. Nicolette verloor haar dochter aan de gevolgen van XTC.

'Hij is schuimbekkend in elkaar gezakt […] hij heeft een hartstilstand in de ambulance gehad.'

Wekelijks ontvangt Eddy Zoëy spraakmakende gasten die open en eerlijk vertellen over levensbepalende keuzes. Wat gaat er echt schuil achter onherkenbare lichaamsverbouwingen? Wat speelt er echt in het leven van een sekswerker? Hoe is het nu echt om met een fetisj door het leven te gaan? Ofwel, wat is het échte verhaal achter deze keuzes.

In 'Dit Is Mijn Keus' vertellen gasten de achtergrond van hun keuzes voordat het publiek hun ongezouten mening erover deelt en nieuwsgierige vragen stelt. In een tijd waar online vaak anoniem en ongevraagd meningen worden verkondigd, geeft Eddy Zoëy deze meningen een gezicht.

'Dit Is Mijn Keus' wordt geproduceerd door Skyhigh TV en is wekelijks op maandag om 20.30 uur te zien bij RTL 5.