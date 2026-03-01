Deze series kijk je in maart op STAR Channel
Sylvia van Maele, officier van justitie in Den Haag, en Lars van Deurnen, rechercheur bij de FIOD, jagen op criminelen door geldstromen en gewelddadige afrekeningen te volgen. Hun onderzoek brengt hen oog in oog met een meedogenloze elite die alles doet om haar rijkdom en macht te beschermen.
NIEUW
Nemesis
Een Nederlandse Disney+ Original met Lies Visschedijk, Peter Blok en Romana Vrede in de hoofdrollen.
Kijk deze Disney+ serie vanaf 2 maart, elke maandag om 20.00 uur op STAR Channel.
NIEUW
RIVALS
'Rivals' neemt je mee naar Groot-Brittannië in 1986, midden in de meedogenloze wereld van de televisie-industrie, waar volumineuze kapsels en torenhoge ambities het straatbeeld bepalen. De serie volgt een groep mannen en vrouwen die hun weg proberen te vinden in een omgeving waar macht, verleiding en rivaliteit hand in hand gaan. Deals worden gesloten in bestuurskamers én slaapkamers, loyaliteiten verschuiven voortdurend en niemand weet wie er uiteindelijk aan het langste eind trekt. Tussen al het strategische spel door ontstaat de vraag of er in een wereld die draait om eigenbelang toch ruimte is voor ware liefde.
Kijk deze Disney+ serie vanaf 26 maart, elke donderdag om 21.00 uur op STAR Channel.
NIEUW SEIZOEN
TRACKER S2
Colter Shaw is een solitaire survivalspecialist met een moeilijk verleden die door het land reist om vermiste personen te vinden voor een beloning. Met hulp van zijn team neemt hij gevaarlijke klussen aan en gaat hij geen uitdaging uit de weg. Wat er ook gebeurt, Colter doet er alles aan om zijn missie te volbrengen.
Kijk deze Disney+ serie vanaf 10 maart, elke dinsdag om 21.00 uur op STAR Channel.
NIEUW SEIZOEN
FUTURAMA S12
'Futurama' is een satirische animatieserie over Fry, die in 1999 per ongeluk wordt ingevroren en duizend jaar later weer tot leven komt. In deze vreemde toekomst raakt hij betrokken bij het excentrieke team van Planet Express, waaronder Leela en de altijd chaotische Bender. Samen belanden ze in bizarre situaties, waarin de wereld van het jaar 3000 soms verrassend herkenbaar aanvoelt. Met humor en scherp commentaar laat de serie zien hoe weinig de mens eigenlijk verandert, zelfs na duizend jaar.
Kijk deze Disney+ serie vanaf 28 maart, elke zaterdag een dubbele aflevering vanaf 20.00 uur op STAR Channel.
NIEUW SEIZOEN
GREY'S ANATOMY S10
'Grey’s Anatomy' is een medisch drama dat het leven volgt van een groep artsen in het Grey Sloan Memorial Hospital in Seattle. Terwijl zij dagelijks levens proberen te redden, worstelen ze ook met hun eigen relaties, ambities en moeilijke keuzes. Werk en privé lopen voortdurend door elkaar, wat zorgt voor emotionele momenten en spannende situaties.
Kijk deze Disney+ serie vanaf 29 maart, elke zondag een dubbele aflevering vanaf 21.00 uur op STAR Channel.
COMPETITIE
EUROJACKPOT KNVB BEKER
Op dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 maart wordt de halve finale van de Eurojackpot KNVB Beker gespeeld. Tijden worden t.z.t. bekend bekend gemaakt.
Op een vluchtelingentrein naar een onbekende bestemming zitten June en Serena plots naast elkaar gevangen. De chaos aan de Canadese grens heeft hen samengebracht in een beklemmende reis waar oude wonden opengereten worden en nieuwe conflicten oplaaien. Terwijl de wereld om hen heen verder instort, moeten twee vrouwen die elkaar haten, overleven in elkaars nabijheid. Maar kan hun gedwongen bondgenootschap standhouden wanneer de spanning het kookpunt bereikt?
'The Handmaid's Tale', om 20.10 uur op VRT Canvas.