Deze series kijk je in februari op STAR Channel

zaterdag 31 januari 2026

'Scrubs' is een ziekenhuisserie over de jonge arts J.D., die als coassistent zijn weg probeert te vinden in het chaotische Sacred Heart Hospital.

NIEUW
SCRUBS


Samen met zijn beste vriend Turk, collega Elliot en team van artsen en verpleegkundigen balanceert hij tussen idealen en werkelijkheid, waar scherpe humor en onverwacht ontroerende momenten hand in hand gaan.

Kijk deze Disney+ serie vanaf 2 februari, elke maandag een dubbele aflevering vanaf 12.00 uur op STAR Channel.

NIEUW
NEW GIRL

'New Girl' volgt Jessica, een optimistische en heerlijk onhandige jonge vrouw die na een pijnlijke break-up intrekt bij drie single mannen. In de gedeelde loft botsen haar openhartige idealisme en hun cynische levenshouding voortdurend, wat leidt tot humor, chaotische situaties en onverwachte vriendschappen. Samen gaan ze door liefde, onzekerheden en het volwassen leven.

Kijk deze Disney+ serie vanaf 2 februari, elke werkdag een dubbele aflevering vanaf 13.00 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN
THE REAL HOUSEWIVES OF BEVERLY HILLS S7

'The Real Housewives of Beverly Hills' seizoen 7 laat zien hoe glamour en vriendschap in Beverly Hills onder zware druk komen te staan. Terwijl de vrouwen genieten van luxe, reizen en extravagante levensstijlen, escaleren oude spanningen en nieuwe conflicten tot openlijke confrontaties. 

Vanaf 9 februari, elke werkdag om 17.00 uur op STAR Channel. 

NIEUW  
FUTURAMA S11

Fry, Leela, Bender en de rest van het Planet Express-team storten zich opnieuw in absurde avonturen waarin de toekomst opvallend veel lijkt op het heden. Terwijl oude relaties worden verdiept en nieuwe problemen ontstaan, laat Futurama zien dat zelfs na al die jaren de wereld kan veranderen

Vanaf 21 februari, elke zaterdag een dubbele aflevering vanaf 20.00 uur op STAR Channel.

COMPETITIE
EUROJACKPOT KNVB BEKER

Op dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 februari  wordt de kwart finale van de Eurojackpot KNVB Beker gespeeld.

Tijden worden t.z.t. bekend bekend gemaakt.


Kijktip van de dag

'De Rugzak' seizoen 2 met Jonatan Medart

De groep zet haar eerste stappen op de eeuwige sneeuw. Met crampons onder de voeten wordt elke beweging precair. De Andes eist volledige aandacht. De klim wordt zo steil dat zelfs Toby naar adem hapt. Op deze hoogte krijgt Rob een onverwachte ontroering wanneer zijn oudste zoon opduikt. Regula wordt intussen door hoogteziekte op de knieën gedwongen. Hier, in ijs en ijle lucht, blijkt hoe prachtig maar meedogenloos de Andes is.

'De Rugzak', om 20.50 uur op VRT 1.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 08:50
    Shaun het schaap
    00:35
    Journaallus
  • 06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
    23:50
    90 minutes
  • 08:50
    Kleine dingen
    22:15
    Geen uitzending
  • 08:50
    Maya de Bij
    00:25
    Gooische Vrouwen
  • 08:00
    Geen uitzending
    00:10
    Mr. Frank Visser doet uitspraak
  • 06:00
    Qmusic
    23:25
    Monster Hunter
  • 07:00
    Willy
    00:05
    60 Days In
  • 08:50
    Geen uitzending
    00:15
    Buffy the Vampire Slayer
  • 06:00
    Joe
    01:00
    The Golden Girls
  • 06:00
    Nostalgie: The Warming-up Show & Sta Op! met Véronique De Kock
    00:15
    De Tafel van Gert
  • 08:35
    New Girl
    01:20
    Neighbours: A New Chapter
  • 08:30
    Family Matters
    00:20
    Bar Rescue
  • 08:45
    De Gezonde Goesting
    00:40
    Bachelor in Paradise Australia
  • 08:45
    Cold Case
    00:15
    Family Law
  • 04:09
    Herhalingslus
    22:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:46
    Zo doe je het!
    00:00
    Oh What A Night
  • 08:45
    De Chalet, Hollandse Maatjes
    00:05
    Guten Appetit
  • 08:05
    Midsomer Murders
    00:40
    Marie Antoinette
  • 08:35
    Below Deck
    00:20
    The Resident
  • 08:40
    Goedemorgen Nederland
    00:40
    Pauw & De Wit
  • 08:35
    MAX Geheugentrainer
    00:50
    Nieuwsuur
  • 08:50
    Koekiemonsters eetkar
    00:20
    Nog Eén Keer Fit