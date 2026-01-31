Deze series kijk je in februari op STAR Channel
'Scrubs' is een ziekenhuisserie over de jonge arts J.D., die als coassistent zijn weg probeert te vinden in het chaotische Sacred Heart Hospital.
NIEUW
SCRUBS
Samen met zijn beste vriend Turk, collega Elliot en team van artsen en verpleegkundigen balanceert hij tussen idealen en werkelijkheid, waar scherpe humor en onverwacht ontroerende momenten hand in hand gaan.
Kijk deze Disney+ serie vanaf 2 februari, elke maandag een dubbele aflevering vanaf 12.00 uur op STAR Channel.
NIEUW
NEW GIRL
'New Girl' volgt Jessica, een optimistische en heerlijk onhandige jonge vrouw die na een pijnlijke break-up intrekt bij drie single mannen. In de gedeelde loft botsen haar openhartige idealisme en hun cynische levenshouding voortdurend, wat leidt tot humor, chaotische situaties en onverwachte vriendschappen. Samen gaan ze door liefde, onzekerheden en het volwassen leven.
Kijk deze Disney+ serie vanaf 2 februari, elke werkdag een dubbele aflevering vanaf 13.00 uur op STAR Channel.
NIEUW SEIZOEN
THE REAL HOUSEWIVES OF BEVERLY HILLS S7
'The Real Housewives of Beverly Hills' seizoen 7 laat zien hoe glamour en vriendschap in Beverly Hills onder zware druk komen te staan. Terwijl de vrouwen genieten van luxe, reizen en extravagante levensstijlen, escaleren oude spanningen en nieuwe conflicten tot openlijke confrontaties.
Vanaf 9 februari, elke werkdag om 17.00 uur op STAR Channel.
NIEUW
FUTURAMA S11
Fry, Leela, Bender en de rest van het Planet Express-team storten zich opnieuw in absurde avonturen waarin de toekomst opvallend veel lijkt op het heden. Terwijl oude relaties worden verdiept en nieuwe problemen ontstaan, laat Futurama zien dat zelfs na al die jaren de wereld kan veranderen
Vanaf 21 februari, elke zaterdag een dubbele aflevering vanaf 20.00 uur op STAR Channel.
COMPETITIE
EUROJACKPOT KNVB BEKER
Op dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 februari wordt de kwart finale van de Eurojackpot KNVB Beker gespeeld.
Tijden worden t.z.t. bekend bekend gemaakt.
Kijktip van de dag
De groep zet haar eerste stappen op de eeuwige sneeuw. Met crampons onder de voeten wordt elke beweging precair. De Andes eist volledige aandacht. De klim wordt zo steil dat zelfs Toby naar adem hapt. Op deze hoogte krijgt Rob een onverwachte ontroering wanneer zijn oudste zoon opduikt. Regula wordt intussen door hoogteziekte op de knieën gedwongen. Hier, in ijs en ijle lucht, blijkt hoe prachtig maar meedogenloos de Andes is.
'De Rugzak', om 20.50 uur op VRT 1.