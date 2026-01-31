Deze series kijk je in februari op STAR Channel

'Scrubs' is een ziekenhuisserie over de jonge arts J.D., die als coassistent zijn weg probeert te vinden in het chaotische Sacred Heart Hospital.

NIEUW

SCRUBS

Samen met zijn beste vriend Turk, collega Elliot en team van artsen en verpleegkundigen balanceert hij tussen idealen en werkelijkheid, waar scherpe humor en onverwacht ontroerende momenten hand in hand gaan.

Kijk deze Disney+ serie vanaf 2 februari, elke maandag een dubbele aflevering vanaf 12.00 uur op STAR Channel.

NIEUW

NEW GIRL

'New Girl' volgt Jessica, een optimistische en heerlijk onhandige jonge vrouw die na een pijnlijke break-up intrekt bij drie single mannen. In de gedeelde loft botsen haar openhartige idealisme en hun cynische levenshouding voortdurend, wat leidt tot humor, chaotische situaties en onverwachte vriendschappen. Samen gaan ze door liefde, onzekerheden en het volwassen leven.

Kijk deze Disney+ serie vanaf 2 februari, elke werkdag een dubbele aflevering vanaf 13.00 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

THE REAL HOUSEWIVES OF BEVERLY HILLS S7

'The Real Housewives of Beverly Hills' seizoen 7 laat zien hoe glamour en vriendschap in Beverly Hills onder zware druk komen te staan. Terwijl de vrouwen genieten van luxe, reizen en extravagante levensstijlen, escaleren oude spanningen en nieuwe conflicten tot openlijke confrontaties.

Vanaf 9 februari, elke werkdag om 17.00 uur op STAR Channel.

NIEUW

FUTURAMA S11

Fry, Leela, Bender en de rest van het Planet Express-team storten zich opnieuw in absurde avonturen waarin de toekomst opvallend veel lijkt op het heden. Terwijl oude relaties worden verdiept en nieuwe problemen ontstaan, laat Futurama zien dat zelfs na al die jaren de wereld kan veranderen

Vanaf 21 februari, elke zaterdag een dubbele aflevering vanaf 20.00 uur op STAR Channel.

COMPETITIE

EUROJACKPOT KNVB BEKER

Op dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 februari wordt de kwart finale van de Eurojackpot KNVB Beker gespeeld.

Tijden worden t.z.t. bekend bekend gemaakt.