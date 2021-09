Deze reistips zie je zondag in '3 Op Reis'!

Foto: © BNNVARA 2019

Dzifa vervolgt haar low budget trip door zuid Europa. Deze week is ze in het zuiden van Frankrijk waar ze een bezoek brengt aan het psychedelische landgoed van hippie Michel. Ze gaat hier aan de slag als wooffer; een manier voor reizigers om gratis te kunnen overnachten in ruil voor wat werk.

Maurice start aan zijn droomreis op de motor richting Scandinavië, die hij zoveel mogelijk off road wil afleggen. Om alvast in te komen, rijdt hij in Noord-Brabant een stukje van de Trans European Trail; een avontuurlijke off road motorroute die door 30 landen in Europa loopt.

'3 Op Reis', zondag 19 september om 19.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.