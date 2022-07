Deze nieuwe progamma's zie je in augustus op 24Kitchen

In het nieuwe zomerprogramma van deze 24Kitchen-chef neemt Rudolph ons mee op een Europese patisserie-tour. Van de wereldberoemde Sachertorte uit Wenen tot de overheerlijke Pasteis de Nata uit Lissabon.

Maar ook van Deens smørrebrød tot de Antwerpse handjes van onzezuiderburen. Rudolph duikt de culinaire diepte in van een aantal zoete én hartige klassiekers uit Europa. Zo leert hij ons over de geschiedenis van deze lekkernijen, gaat hij op zoek naar persoonlijke verhalen en de beste locaties om deze bakgerechten te proeven. Met een flinke dosis inspiratie keert hij terug naar de Bakery en maakt hij een heerlijk recept waarin hij zijn ervaringen verwerkt.

NIEUW

RUDOLPH'S ZOMERTOUR

Vanaf 1 augustus, elke werkdag om 18.00 uur op 24Kitchen

NIEUW

EVERY DAY FRY-DAY

In het nieuwe programma deelt Danny elke werkdag heerlijke en verrassende gerechten die te maken zijn in de Airfryer. Daarnaast deelt hij alle geheime tips en hacks om het koken met je hetelucht-friteuse nog makkelijker te maken. De recepten zijn gevarieerd met verschillende kooktechnieken en altijd klaar binnen 20 minuten! Maar ook het snacken mogen we natuurlijk niet vergeten. Elke vrijdag is het daarom tijd voor de FRY-MI-BO en geeft Danny tips voor unieke gerechtjes op jouw borrelplank.

Vanaf 29 augustus, elke werkdag om 18.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW

THE GREAT COOKBOOK CHALLENGE WITH JAMIE OLIVER

Jamie Oliver is een samenwerking aangegaan met één van de grootste uitgevers in de UK om een ongekende zoektocht te beginnen naar de volgende bestverkopende kookboekauteur. Welke onbekende kok wint deze publicatiedeal die hun leven voor altijd zou kunnen veranderen.

Vanaf 18 augustus, elke donderdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW

GORDON RAMSAY'S ULTIMATE HOME COOKING

Gordon Ramsay is een van 's werelds meest gevierde chef-koks. In zijn restaurants staat hij bekend om het serveren van ingewikkelde gerechten en dat terwijl zijn eten thuis net zo lekker is, maar dan eenvoudiger, sneller en gemakkelijker. In deze praktische kookserie voor thuis gaat hij ons leren hoe we elke dag geweldig kunnen koken in Ramsay stijl, voor zowel ontbijt, lunch als diner.

Vanaf 8 augustus, elke werkdag om 18.30 uur op 24Kitchen.

NIEUW

GINO'S ITALIAN FAMILY ADVENTURE

Gino D'Acampo is terug in zijn geliefde Italië, maar deze keer neemt hij zijn familie mee om de verborgen juweeltjes van Sardinië en het allerbeste van Zuid-Italië te verkennen. Hij wil dat zijn in Engeland geboren en getogen bambino's hun Italiaanse roots ontdekken. Gino neemt ze mee op een reis van het mediterrane eiland Sardinië naar zijn geboortestad Napels; van de prachtige kust van Cilento tot het rustieke Calabrië en het zonovergoten Puglia. Terwijl hij zijn gezin onderdompelt in de Italiaanse manier van leven en enkele van zijn favoriete familierecepten kookt.

Vanaf 5 augustus, elke vrijdag om 22.00 uur op 24Kitchen.