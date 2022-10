Deze gasten komen zaterdag naar 'Matthijs Gaat Door'

Foto: © BNNVARA 2022

Duncan Laurence, die inmiddels in Stockholm woont, is te gast en zingt zijn single 'Electric life'. Bente en MEAU schreven het nummer 'Als geen ander' en spelen het samen met de Sven Hammond Big Band. Ivo de Wijs verzamelde de grappigste gedichten van Kees Stip in de bundel 'Puntgaaf'.