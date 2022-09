Deze gasten komen zaterdag naar 'Matthijs Gaat Door'

Nico Dijkshoorn schreef 'Bijna op de radio', de biografie van Tire Pressure, de band die eigenlijk nooit heeft bestaan. Nico, Tim Knol en Golden Earring-bassist Rinus Gerritsen spelen toch hun allergrootste hit.

Raymond van het Groenewoud speelt samen met alle aanwezige muzikanten zijn klassieker 'Liefde voor muziek'. Annemarie Prins is Forever Young en in de rubriek 'Bandje in de Wolken' zingt Bart Peeters een nummer van Andre Hazes, een van de helden uit Henny Vrientens All Star-wolken-band.

'Matthijs Gaat Door', zaterdg 1 oktober om 21.30 uur bij BNNVARA bij NPO 1.