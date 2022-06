Deze gasten komen naar 'WNL Op Zondag'

Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's in 'WNL Op Zondag'. Het programma wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Joost Eerdmans, Caroline van der Plas, Laurens Dassen

Zondagmorgen zijn de politieke nieuwkomers Joost Eerdmans (JA21), Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) en Laurens Dassen (Volt) te gast in 'WNL Op Zondag'. Het vertrouwen in de Haagse politiek daalt, de nieuwkomers daarentegen scoren in de peilingen. Hoe willen zij de grote problemen in Nederland aanpakken?

Rob de Wijk

Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk is te gast bij Rick Nieman. Over het schaakspel tussen Vladimir Poetin en het Westen. Wat wordt de volgende zet van de Russische president?

Misdaadjournalist Jan Meeus

Misdaadjournalist Jan Meeus van NRC is te gast in 'WNL Op Zondag'. Volgende week begint de rechtszaak tegen de mogelijke moordenaars van Peter R. de Vries. In dezelfde week komt het OM ook met het requisitoir in het Marengo-proces. Een vooruitblik op deze geruchtmakende strafzaken.

'WNL Op Zondag', zondag 5 juni om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.