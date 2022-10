Deze gasten komen naar 'Matthijs Gaat Door'

Radio DJ's Rob Stenders en Caroline Brouwer trokken door het land met een trein vol muzikanten. Aan boord onder anderen Danny Vera, Brian Dunne en Sophia. Ze zijn allemaal in de studio en gaan ook optreden.

Hendrik Jan Bökkers speelt samen met de Sven Hammond Big Band een van de grootste hits van Van Morrison. En dat heeft alles met liefde voor de radio te maken. Tonny Eyk is Forever Young en in de rubriek "Bandje in de Wolken" zingt Douwe Bob een nummer van Marvin Gaye, een van de helden uit Henny Vrientens All Star-wolken-band

'Matthijs Gaat Door', zaterdag 8 oktober om 21.30 uur bij BNNVARA bij NPO 1.