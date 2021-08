'Denkend aan Holland': Janny en André ontdekken de Zaanstreek

In het nieuwe seizoen van 'Denkend aan Holland', hét zomerse programma van MAX, ontdekken Janny van der Heijden en André van Duin ons mooie Nederland vanaf het water. In de eerste aflevering van dit derde seizoen maakt het duo een tocht door de Zaanstreek.

Nieuw dit seizoen is de webserie 'Aandenken aan Holland', waarin Janny teruggaat naar de vaarroutes om culinaire souvenirs te vinden. De avonturen van Janny en André zijn vanaf maandag 23 augustus om 21.25 uur te zien bij MAX op NPO 1.

Deze eerste tocht van het nieuwe seizoen begint in Amsterdam, aan het IJ. Janny en André gaan op zoek naar hun boot, de Pollux. Op de plek waar Janny dacht dat ze moesten zijn, ligt een wel héél grote boot. Ze zijn beland bij de werf van één van de wereldberoemde Nederlandse superjachtbouwers. Als het misverstand is rechtgezet, vindt het duo hun wat handzamere boot iets verderop en kunnen ze vertrekken. Deze tocht gaat door de Zaanstreek. Janny en André varen door Zaandam, slechten de monumentale Hondsbossche sluis, bewonderen de prachtige oude fabriekspanden en maken verse Spaanse worst. Ook bekijken ze de Zaanse Schans, de oude molens en Zaanse huisjes. Op dag twee varen Janny en André naar het voormalige walvisvaardersdorp De Rijp. Daar stappen ze over op een heel modern watervoertuig. De tocht eindigt aan de steiger van het idyllische eilandje De Woude, waar 150 mensen wonen en waar je alleen per boot kunt komen.

'Aandenken aan Holland'

Nieuw dit jaar is de webserie 'Aandenken aan Holland'. Janny van der Heijden gaat terug naar de vaarroutes uit de vier afleveringen van 'Denkend aan Holland'. Op de routes gaat ze op zoek naar culinaire souvenirs uit de omgeving. In de eerste aflevering, waarin de Zaanstreek centraal staat, gaat Janny vissen op rivierkreeftjes. De kreeftjes zijn een plaag in de binnenwateren en moeten daarom worden bestreden. Ook zijn ze hartstikke lekker, dus waarom eten we ze dan niet op?

Over 'Denkend aan Holland'

In 'Denkend aan Holland' ontdekken Janny van der Heijden en André van Duin ons mooie Nederland vanaf het water. Elke aflevering trekken ze er met hun boot op uit. Natuurlijk meert het duo zo nu en dan ook aan, om de prachtige plekken te bezoeken waar het water hen brengt. Janny kan André veel vertellen over zowel de culturele als culinaire geschiedenis van bepaalde plekken. En dat allemaal in het gezelschap van scheepshond Nhaan; de teckel van Janny.

