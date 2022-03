Defensieminister Kajsa Ollongren komt naar 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. Dit seizoen in 'WNL Op Zondag' nog meer opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Minister van Defensie Kajsa Ollongren

Zondagmorgen is minister van Defensie Kajsa Ollongren te gast bij Rick Nieman. Over de oorlog in Oekraïne, investeren in de krijgsmacht en internationaal overleg met de Navo-bondgenoten.

Marieke van Schaik van het Rode Kruis

Directeur Marieke van Schaik van het Rode Kruis doet verslag van haar bezoek aan de Poolse grens waar vluchtelingen worden opgevangen. Ook vertelt de directeur wat het Rode Kruis kan betekenen voor Oekraïense vluchtelingen die in Nederland aankomen.

MKB-voorzitter Jacco Vonhof

Ondernemer en voorzitter van MKB Nederland Jacco Vonhof is te gast in 'WNL Op Zondag'. Wat zijn de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor burgers en ondernemers. Over de stijgende inflatie en de almaar stijgende energie- en voedselprijzen.

Marco Pastors en Arendo Joustra

Oud-wethouder Marco Pastors en hoofdredacteur Arendo Joustra van Elsevier Weekblad zijn te gast in 'WNL Op Zondag'. Binnenkort begint de politieke tv-serie ‘Het jaar van Fortuyn’ over de verkiezingsstrijd tussen Pim Fortuyn en PvdA-leider Ad Melkert. Wat zijn de lessen van Fortuyn?

'WNL Op Zondag', zondag 20 maart om 10.00 uur op NPO 1.