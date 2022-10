Defensieminister Kajsa Ollongren in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. Dit seizoen in 'WNL Op Zondag' nog meer opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er dit seizoen extra aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam op NPO1.

Minister van Defensie Kajsa Ollongren

Zondagmorgen is minister van Defensie Kajsa Ollongren te gast bij Rick Nieman. De bewindsvrouw bespreekt de laatste ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne en het belang van militaire steun aan Oekraïne.

Rechtsgeleerde Afshin Ellian

De rebellie van de Iraanse vrouwen is uitgegroeid tot een wereldwijd protest tegen vrouwenonderdrukking. Welke gevolgen hebben de vrouwenprotesten voor de Iraanse leiders? Daarover rechtsgeleerde Afshin Ellian, die zelf uit Iran vluchtte.

Arendo Joustra van Elsevier Weekblad

Nu Nederland van alle kanten wordt getroffen door verschillende crises, staat de overheid klaar met compensatie. Hoofdredacteur Arendo Joustra van EW Magazine zet daar zijn vraagtekens bij.

Ben van der Burg over Elon Musk

Techmiljardair Elon Musk is volop in het nieuws met zijn bod op Twitter en zijn vredesplan voor Oekraïne. Maar de rijkste man ter wereld is met veel meer projecten bezig. Daarover tech-ondernemer Ben van der Burg.

'WNL Op Zondag', zondag 9 oktober om 10.00 uur op NPO 1.