Decembermaand vol humor op Comedy Central

December is dé maand om even op de rem te trappen en te cocoonen op de bank. Minder meetings, minder haast en juist méér lachen.

Terwijl de dagen korter worden, gaat de funfactor bij Comedy Central juist omhoog met een programma bomvol premières, scherpe satire, hilarische series en leuke animatiefilms.

TV-première: 'Ruby Gillman, Teenage Kraken'

Zaterdag 6 december om 20.30 uur

Start de maand met een avontuurlijke duik in de oceaan. Ruby ontdekt dat ze een legendarische Kraken is, terwijl ze haar weg probeert te vinden als tiener. Een kleurrijke animatiefilm vol actie, humor en warmte – perfect voor een zaterdagavond.

Seizoensfinale: 'English Teacher'

Maandag 8 december om 20.30 uur

De laatste aflevering van het eerste seizoen van 'English Teacher' brengt alle verhaallijnen samen in een spetterende finale. Evan, de docent die zijn lesplannen probeert te combineren met zijn privéleven en tienerdrama, belandt in een over-the-top verjaardagsfeest waar alles samenkomt: exen, collega’s, karaoke en keuzes. Een seizoensfinale om niet te missen!

TV-Première: 'The Super Mario Bros. Movie'

Donderdag 25 december om 20.30 uur

Op eerste kerstdag neemt 'The Super Mario Bros. Movie' jou en je hele familie mee op een episch avontuur door het Mushroom Kingdom, waar Mario en Luigi alles op alles zetten om Princess Peach te helpen en Bowser te verslaan. Dit is een feestelijke traktatie voor iedereen die is opgegroeid met Nintendo én voor wie gewoon zin heeft in een kleurrijke rollercoaster.

'South Park' kerstmarathon

Zaterdag 27 december vanaf 16.45 uur

Kerst is voorbij: het tijd voor de afterparty op de bank na alle hectische dagen. Vanaf 16.45 uur op zaterdag 27 december serveert 'South Park' een marathon vol kerstchaos, foute grappen en genadeloze satire. Denk aan Jezus op een sneeuwscooter en Cartman die de kerstgedachte compleet onderuithaalt. Absurd, brutaal en heerlijk ongemakkelijk.