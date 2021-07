Naar aanleiding van het overlijden van Peter R. de Vries zendt KRO-NCRV een compilatie uit van een gesprek uit 2001, dat Annemiek Schrijver met hem had.

Annemiek Schrijver in gesprek met Peter R. de Vries. Een gesprek over eerzucht, lef, woede en nieuwsgierigheid. De Vries gelooft niet meer zo in het goede van de mens. Heeft een hekel aan mensen die laf zijn. Zijn slogan is: zonder strijd geen overwinning.

'De Verwondering: Peter R. de Vries (1956 – 2021)', zondag 18 juli om 8.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.