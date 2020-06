De verhalen van Frenske en Petra in 'DNA Onbekend'

Als Frenske wordt geboren is er geen vader in beeld, zijn moeder Lenie heeft dan al een dochter van drie jaar oud. De relatie van moeder met de vader van haar dochter is dan al voorbij. Hij kan dan ook niet de vader van Frenske zijn.

Frenske begint al vroeg in de puberteit vragen te stellen over zijn biologische vader. Uiteindelijk komt zijn moeder met een naam: Frans. Verder wil moeder niets kwijt over deze mogelijke vader van Frenske. Als Frenske 24 jaar is zet hij een advertentie in de krant met de foto van de zogenaamde Frans, waarin hij zegt op zoek te zijn naar deze mogelijke vader van hem. Frans, zijn vermoedelijke vader, laat de reactie van de krant weten dat het verhaal van Frenske niet klopt. Hij is niet de vader. Heeft moeder een naam verzonnen en is Frans niet de vader van Frenske? Nu Frenske 43 jaar is wil hij de waarheid weten. Dionne helpt hem en kan met een DNA-test de waarheid boven tafel krijgen.

Het tweede verhaal gaat over de 56-jarige Petra. Zij is de jongste uit een gezin van vijf kinderen. Altijd heeft Petra zich een buitenbeentje gevoeld. Zij voelde zich anders dan haar broers en zussen. In de familie hoorde zij geruchten dat haar vader niet haar echte vader kon zijn. Zelf heeft Petra in de loop der jaren een paar pijnlijke ontdekkingen gedaan over haar ouders, waardoor ze nog meer is gaan twijfelen aan haar vader. Haar ouders waren in haar jeugd goed bevriend met een ander stel. Elke vrijdagavond kaarten de echtparen samen, maar het vermoeden is dat er meer gebeurde op die avondjes. Heeft haar moeder een affaire gehad met de huisvriend die elke vrijdag kwam kaarten? En zou deze man haar vader kunnen zijn? Een DNA-test biedt het antwoord waar Petra al zo lang naar zoekt.

'DNA Onbekend', donderdag 18 juni om 20.35 uur op NPO 1.