'De TV Show' over de jonge jaren van André Rieu

In 'De TV Show' de 'Jonge Jaren van André Rieu'. Hoe zag het leven van Rieu eruit voor hij wereldberoemd werd? In Marseille vertelt André's broer Robert over hun beider moeizame jeugd.

'We mochten niks.' André: 'Ik was ongelukkig. Mijn broer heeft ons gered.' Vrienden en bekenden halen hilarische en emotionele herinneringen op. André reageert daarop samen met Ivo thuis in Maastricht. Zoon Pierre weet alles van de hoogte- en dieptepunten zijn vaders jonge jaren: 'Hij heeft ons bewust totaal anders opgevoed.' Rieu zoals u hem nooit eerder zag, van de wieg tot zijn grote doorbraak in 1995.

'De TV show', dinsdag 17 november om 21.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.