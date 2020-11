'De TV Show' op bezoek bij Jumbo-topman Frits van Eerd

Ivo Niehe is thuis bij Jumbo-topman Frits van Eerd. Het gesprek met Frits en echtgenote Famke gaat over hoe het familiebedrijf in de 99 jaar van zijn bestaan van een kleine groothandel uitgroeide tot de op een na grootste supermarktketen van Nederland met bijna 700 winkels.

Ze vertellen over de samenwerking met vader Karel en zijn twee zussen Colette en Monique. En Frits is openhartig over de verbazingwekkende bezigheden naast zijn werk: optreden met 'de Toppers', het maken van Carnavalsnummers, meedoen aan de 24 uur van Le Mans, met het dweilorkest 'Factor 12' de wereld over en over zijn uitgangspunt: altijd en overal alles willen winnen.

Aan het woord komen ook Max Verstappen, Tom Dumoulin en Sven Kramer over hoe gepassioneerd van Eerd bezig is met de door hem gesponsorde sportploegen.

Verder de 18-jarige Engelse Goldstein, topmodel met het syndroom van Down en een ontmoeting thuis in Delft met de langste man van Nederland, Rob Zwaan.

'De TV Show', dinsdag 24 november om 21.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.