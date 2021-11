De traditie van het Joodse feest van de hoop in 'De eerste avond - Chanoeka 2021'

In het programma 'De eerste avond - Chanoeka 2021' bereiden drie families zich voor op het Chanoekafeest. Ruben Vis, secretaris van het Nederlands IsraŽlitisch Kerkgenootschap, vertelt over de achtergronden van het feest en de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb ontsteekt met rabbijn Jehoeda Vorst in het stadhuis aan de Coolsingel de eerste kaars van de achtarmige kandelaar.

Het geheel wordt geïntroduceerd en afgesloten met twee eeuwenoude liederen vertolkt door de bekende zangeres Nani Noam Vazana. 'Ma'oz tur' dit is het traditionele Chanoekalied en het in Ladino gezongen lied 'Ocho Kandelikas'.

Chanoeka

Het acht dagen durende Chanoeka is het Joodse feest van hoop. Het staat voor licht in de duisternis, vrolijkheid, gezelligheid en het onderstrepen van de band met de Nederlandse samenleving. Het wordt hier gevierd sinds de eerste Joden zich lang geleden in de Lage Landen vestigden. De traditie is diepgeworteld in onze samenleving en behoort inmiddels tot de Inventaris-Immaterieel Erfgoed Nederland van UNESCO.

Chanoeka wordt dit jaar van zondagavond 28 november tot en met maandagavond 6 december gevierd.

Nani Noam Vazana

Nani Noam Vazana is een veelzijdige musicus. Naast zingen, componeren en dirigeren bespeelt ze verschillende instrumenten. De Amsterdamse met Marokkaanse wortels groeide op in Israël in een mengelmoes van culturen. Zo is ze over de hele wereld bekend door haar songs in het Ladino, de oude taal van Joden in Spanje, Portugal en Marokko.

'De eerste avond - Chanoeka 2021', zondag 28 november om 17.45 uur bij de EO op NPO 2.