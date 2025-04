De 'Strijders' staan maandag voor een zware mars

Oud-commando's Ray Klaassens en Dai Carter nemen het tegen elkaar op onder het toeziend oog van presentator Jeroen van Koningsbrugge. Ray en Dai zetten alles op alles om hun eigen team naar de overwinning te loodsen in een ultiem militair kampioenschap.

Het is feest, Ray is jarig. Maar jarig of niet, hij moet toch samen met zijn team aan de bak. De wedstrijd die op stapel staat is een zware mars door de dikke sneeuw, waarbij ze 300 kilo aan militair materiaal moeten meesjouwen. Het team dat finisht met de meeste kilo’s wint. Daarna moeten per team drie leden, die onder druk kunnen handelen, aantreden. Wie houdt het hoofd koel en schiet alleen als er werkelijk dreiging is?

'Strijders', maandag 28 april om 20.40 uur bij AVROTROS op NPO 1.