De spanning loopt hoog op in 'Levenslang met Dwang?'

In de vierde aflevering van 'Levenslang met Dwang?' loopt de spanning hoog op want de kandidaten moeten zich gaan verplaatsen naar een nieuwe locatie. Vooral de mensen met controledwang krijgen heel veel stress hiervan.

Dat betekent voor Niels ook dat hij weer de bus in moet waar hij heel zenuwachtig van wordt. Niels kan er niet tegen als hij niet zelf mag rijden.

Bij aankomst op de nieuwe locatie moet iedereen weer enorm wennen aan alle veranderingen en vooral aan de, in hun ogen, barbaarse omstandigheden want ze gaan slapen in Pipowagens.

Verder gaan ze ook op stap. Een deel van de groep gaat naar de supermarkt, een alledaagse bestemming die voor mensen met een dwangstoornis een hele opgave blijkt te zijn.

En ze krijgen een videoboodschap van thuis.

'Levenslang met Dwang?', dinsdag 27 april om 20.35 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.