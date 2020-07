'De Slimste Mens' is terug!

Foto: © KRO-NCRV 2018

Wie wordt deze zomer de 16e winnaar van 'De Slimste Mens' en opvolger van politiek verslaggever Marieke van de Zilver? Vanaf maandag 13 juli keert de succesvolle kennisquiz 'De Slimste Mens' terug bij KRO-NCRV op NPO 2.

Onder leiding van Philip Freriks en het kritisch oog van (enig) jurylid Maarten van Rossem gaan dagelijks drie prominente Nederlanders de strijd met elkaar aan.

In de eerste uitzending van dit 16de seizoen nemen journalist en opiniepeiler Gijs Rademaker, voetballer Bart Vriends en zangeres Shirma Rouse het tegen elkaar op. Onder druk van de wegtikkende seconden moeten de kandidaten weer het beste van zichzelf laten zien. Naast dat ze over de nodige kennis moeten beschikken om te kunnen winnen, moeten ze ook associatief kunnen denken en het spel strategisch spelen. In dit seizoen gaan wederom verschillende cabaretiers, journalisten, muzikanten en anderen de strijd met elkaar aan om de eervolle titel van 'De Slimste Mens'.

Een aantal opvallende namen onder de kandidaten zijn dit seizoen: cabaretier en presentator Jörgen Raymann, nieuwslezeres Astrid Kersseboom, acteur Huub Stapel, zangeres Francis van Broekhuizen, vlogger Monica Geuze, Toren C actrice Maike Meijer, voetbalcommentator Jeroen Grueter en kok en acteur Hugo Kennis.

'De Slimste Mens' is voor het eerst uitgezonden in de zomer van 2012. Het werd meteen een kijkcijferhit, met dagelijks bijna anderhalf miljoen kijkers. Ook de app blijft onverminderd succesvol met ruim 1,5 miljoen downloads. En sinds kort is de quiz ook te spelen door middel van je smart speakers. 'De Slimste Mens' is een productie van Skyhigh TV.

'De Slimste Mens', maandag 13 juli om 20.40 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.