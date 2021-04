'De Rijdende Rechter': zwaar tillen aan hoogteverschillen

Ze wonen al jaren bij elkaar in de straat. En hebben geen ruzie. Tóch botert het al een poosje niet echt tussen de familie Kruijen en Peer Wolters. De reden? Het ophogen van de grond door Wolters, zegt Kruijen.

Daardoor is hun erfscheiding uit het lood komen te staan. Maar, zegt Wolters, hij heeft nooit opgehoogd! De buren hebben juist afgegraven! Bovendien is de erfscheiding een keerwand, vindt Wolters. En waarom zou je een keerwand plaatsen als je je geen grond hoeft te keren?

Niet alleen de ophoging is de familie Kruijen een doorn in het oog, ook de door Wolters gebouwde muur tussen hun percelen is lelijk en in hun ogen zelfs gevaarlijk! Mr. Reid graaft zich in en onderzoekt wie er nou heeft opgehoogd of afgegraven. Of allebei?

