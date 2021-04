'De Rijdende Rechter': Schuttingschuld

Als op een stormachtige winterdag de oude schutting tussen buren Fieneke Fraanje en Henk Brugman bijna omwaait, besluit mevrouw Fraanje dat er een nieuwe schutting moet komen.

Brugman zegt meteen dat hij niet veel geld heeft voor een dure schutting. Uiteindelijk komt er een schutting van bijna 2000 euro. Fraanje vraagt of Brugman 800 euro wil betalen. Dat weigert hij. Dat was niet de afspraak! Vindt Brugman. Zeker niet omdat zijn tuin nu een puinhoop is door het plaatsen van die schutting.

Volgens Fraanje pest de buurman haar nu, hij houdt haar in de gaten en schuift expres hard met stoelen, en dat moet stoppen! Hoogste tijd voor de Rijdende Rechter meester Reid om het conflict tussen de buren op te lossen.

'De Rijdende Rechter', dinsdag 13 april om 22.00 uur op NPO 1.