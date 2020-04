'De Rijdende Rechter': Pittige buren

Foto: © KRO-NCRV 2018

Meneer Ruud van der Leek woont al ruim 22 jaar in een appartement in een villa in Bloemendaal. Hij woont er prima. Een jaar of drie geleden komt mevrouw Selam een verdieping lager schuin onder hem wonen. Mevrouw is gevlucht uit Eritrea, ze kookt graag.

Dat vindt meneer Van der Leek op zich niet erg, maar hij ervaart vanaf het begin geuroverlast, door het gebruik van de vele kruiden en specerijen die ze in haar gerechten gebruikt. Soms is de overlast zelfs zo erg, dat hij er ’s nachts wakker van wordt. Hij maakt er regelmatig melding van bij de woningbouw, maar die doen er niets mee, afgezien van het sturen van een brief over de klacht naar mevrouw Selam.

Hoezeer meneer ook aandringt op een onderzoek of er wellicht een lek in de woning kan zijn, de woningbouw wil daar niet aan. Nu zijn beide partijen het zat. Hij wil niet meer wakker worden van de geuroverlast en zij wil geen brieven meer ontvangen. Daarom leggen ze de kwestie voor aan 'De Rijdende Rechter': want zit er eigenlijk wel een geurlek en hoe moeilijk of makkelijk is dat op te lossen?

'De Rijdende Rechter', woensdag 8 april om 21.30 uur op NPO 1.