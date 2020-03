'De Rijdende Rechter': Hobbel de bobbel

In deze aflevering van 'De Rijdende Rechter' probeert John Reid een ruzie te sussen tussen de familie Zwart en keukenboer Jan Tabak. De keuken is op zich prachtig, maar de laatste onderdelen worden maar niet afgemaakt.

Jan Tabak is zich van geen kwaad bewust. Behalve op 1000 euro die nog open staat voor de keuken, wacht hij op bijna 4000 euro voor de vloer die hij geleverd heeft. En juist die vloer is een doorn in het oog van de familie Zwart. Nu de stofwolken na de verbouwing zijn opgetrokken, ergeren zij zich elke dag aan de hobbels en bobbels in de vloer. Zij willen pas betalen als Jan Tabak de vloer verwijdert en opnieuw vlak legt. Ondertussen gebeurt er helemaal niks, dus hoog tijd voor de Rijdende Rechter om duidelijkheid te verschaffen.

'De Rijdende Rechter', woensdag 11 maart om 21.30 uur op NPO 1.