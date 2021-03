'De Rijdende Rechter': Het kleine huis op de prairie

Foto: © KRO-NCRV 2021

Al jarenlang rijden de tractoren van meneer Meestringa en mevrouw Bethlehem over een stukje grond om op hun land te komen. Dat is nooit een probleem geweest, tt de eigenaar van het stukje grond er een huis op wil bouwen.

Als hij merkt dat er regelmatig grote landbouwmachines langs de toekomstige woning van zijn kleinzoon rijden, ontzegt hij Meestringa en Bethlehem de toegang tot zijn terrein. Er is volgens hem geen recht van overpad en dus mogen ze er niet overheen.

Meestringa en Bethlehem laten het er niet bij zitten en schakelen 'De Rijdende Rechter' in om de zaak te verhelderen. Mr. Reid zoekt in Donkerbroek uit of er nou wel of niet een recht van overpad zit op de grond van Robben.

'De Rijdende Rechter', dinsdag 2 maart om 22.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.