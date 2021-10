'De Rijdende Rechter': De lucht klaren

Een paar jaar geleden laat de familie Van Woesik hun schoorsteen opnieuw voegen en neemt daarbij ook de kant van de buren de familie Cornelissen mee. Maar dan krijgt Cornelissen opeens last van lekkage op zolder.

Er komt een loodgieter aan te pas en er volgt een rekening van ruim 350 euro. Eerlijk delen is het idee van Cornelissen, want de schoorsteen is gezamenlijk. Van Woesik is het daar niet mee eens. Hij wil uit coulance uiteindelijk wel een deel betalen, maar niet omdat hij daartoe verplicht is; het is tenslotte niet zijn lekkage. Cornelissen wil of de helft, of niks. Uit principe.

Daarnaast heeft hij ook al jaren last van kookluchten in zijn woning, afkomstig van de buren. Tijd voor 'De Rijdende Rechter' om hier juridische duidelijkheid over te geven.

