'De Rijdende Rechter': de falende foodtruck

Corne van Mook zag het helemaal zitten; hij zou een foodtruck kopen en daarmee langs braderieŽn en evenementen gaan met koffie, thee, broodjes en noem maar op. Na even zoeken vond hij uiteindelijk de perfecte wagen aangeboden door Ronny van Hagen.

Die had de aanhanger zelf opgeknapt en óók gebruikt als foodtruck. De koop was snel beklonken en Corne was de koning te rijk. Totdat hij de wagen ophaalde en hij er op de snelweg bijna de controle over verloor. Hij liet de aanhanger keuren en deze bleek veel te zwaar en niet geschikt voor vervoer over de weg. Corne wil van de koop af maar Ronny wil juist de rest van zijn geld. Wie is er verantwoordelijk voor deze falende foodtruck? Hoogste tijd voor 'De Rijdende Rechter' om die duidelijkheid te bieden.

'De Rijdende Rechter', dinsdag 5 april om 21.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.