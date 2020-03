'De Rijdende Rechter': Aan de beurt

Foto: © KRO-NCRV 2018

Mr. Reid reist af naar Hollandsche Rading en buigt zich over een zaak tussen een klant en een garagehouder. Carmen Ploeg heeft twee auto's in gebruik: eentje privé, eentje zakelijk.

Omdat ze geen twee meer nodig heeft en rustig na wil denken over welke van de twee ze wil houden, laat ze bij garage Hartendorp een APK inplannen. Bij de garage staat echter naast de APK ook een kleine beurt in de agenda. Er ontstaat een welles-nietes situatie waarbij Carmen aangeeft dat ze haar situatie duidelijk heeft gemaakt en dat ze persé geen beurt wilde, tot ze een keuze had gemaakt over de auto’s.

Hartendorp echter zegt dat mevrouw mondeling heeft aangegeven dat er een beurt uitgevoerd mocht worden, als de kosten van de APK minimaal zouden zijn. Aan Mr. Reid de taak om orde te scheppen in deze zaak.

'De Rijdende Rechter', woensdag 25 maart om 21.30 uur op NPO 1.