'De Puinhopen van Irak': wraakmoorden

In de vijfdelige VPRO-serie 'De Puinhopen van Irak', gemaakt in coproductie met VICE Studios, trekt de Nederlands-Palestijnse Sakir Khader (1990) een half jaar rond in het Irak dat we in het nieuws niet te zien krijgen.

In aflevering 3 ervaart Sakir hoe de vergeldingsdrang de wederopbouw van Irak in de weg staat.

Na de val van Saddam Hoessein en de wisseling van de macht die daarop volgt, zijn grote achtergestelde gebieden ontstaan. De inwoners zijn bereid te verraden en te doden voor de hoogste bieder. Hierbij is de jager van vandaag de prooi van morgen. Sakir ervaart hoe de vergeldingsdrang de wederopbouw van Irak in de weg staat. Hij gaat op bezoek bij milities in Zuid-Mosul en slachtoffers van zuiveringen in Fallujah om te onderzoeken hoe het komt dat elke machtswisseling gepaard gaat met zoveel bloedige vergelding. Is er een weg uit deze voortdurende cyclus van wraakmoorden?

