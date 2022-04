'De Prijsknaller' vrijdag over meubels

Een gloednieuw kastje of tafeltje hoeft tegenwoordig niet veel te kosten. Voornaamste reden; de opkomst van spaanplaat. Houtsnippers worden met lijm gemengd en tot grote spaanplaten geperst.

Die zijn goedkoper dan planken van massief hout, en daarom worden veel meubels tegenwoordig gemaakt van spaanplaat. Het nadeel is dat er veel meubels van lage kwaliteit mee gemaakt worden die niet lang meegaan. Daardoor zijn we meubels als wegwerpartikel gaan zien. Gemiddeld gaat een meubel nog maar een jaar of 7 mee. Terwijl die houten linnenkast van je grootouders al generaties meegaat. En het probleem is dat spaanplaat lastig te recyclen valt. Door de lijm en houtprint erop is het ingewikkeld er iets nieuws van te maken en is het eenvoudiger om vers spaanplaat te gebruiken. Met als resultaat dat er op grote schaal afgedankte meubels op de brandstapel belanden.

