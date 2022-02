'De Prijsknaller' heeft het vrijdag over wijn

In Nederland grijpen we massaal naar de goedkoopste flessen wijn onder in het schap van de supermarkt. Gemiddeld geven we zo'n 3,50 euro uit aan een fles wijn. We drinken daarmee vooral goedkope bulkwijn. Wijn die op grote schaal onder enorme prijsdruk wordt geproduceerd en gebotteld.