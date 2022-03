'De Prijsknaller' gaat vrijdag over rozen

Een bos met 10 rode roosjes, vaak kost het in de supermarkt niet meer dan 2,50 euro. Terwijl je bij de bloemist voor één iets grotere roos vaak bijna hetzelfde betaalt. Hoe kan dat zo goedkoop?

Eva en Ersin zoeken in KRO-NCRV's 'De Prijsknaller' uit waar al die goedkope rozen vandaan komen. Ze ontdekken dat de productie van rozen is verschoven van Nederland richting Afrika. Dat heeft geleid tot lagere prijzen voor de consument, maar er is ook een keerzijde. De marges zijn flinterdun, waar uiteindelijk vooral de Keniaanse rozenplukkers de dupe van zijn.

'De Prijsknaller', vrijdag 11 maart om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.