'De Prijsknaller' donderdag over koptelefoontjes

Koptelefoontjes. Soms zijn ze zo goedkoop dat je je bijna niet kunt voorstellen dat ze ook echt werken. In verschillende winkels worden spotgoedkope oordopjes verkocht voor minder dan 1 euro. En de winkelier zegt er zelfs nog een paar dubbeltjes winst op te maken.

Hoe kan zo’n technisch complex product gemaakt worden voor zo’n lage prijs? Eva Cleven en Ersin Kiris proberen de prijs te doorgronden in 'De Prijsknaller'. Ze vinden in China een fabriek die maandelijks miljoenen koptelefoontjes maakt, in eerste instantie bedoeld als wegwerpproduct. Maar als we zelfs elektronica als wegwerpproduct gaan zien, wat zijn dan daarvan de consequenties?

