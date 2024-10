'De natuur bestaat niet': de verstoorde relatie tussen mens en natuur in 'De Boeddhistische Blik'

De relatie tussen mens en natuur verkeert in een crisis. Zeg maar gerust: een relatiecrisis. Dus wat is logischer dan relatietherapie? In de nieuwe film van Nathalie Faber wordt deze crisis voorgelegd aan de bekende Vlaamse psychiater en relatietherapeut Dirk De Wachter.

De natuur bestaat niet gaat op zondag 13 oktober om 17.00 uur in première bij De Balie in Amsterdam. De film is te zien in diverse filmtheaters en kunsttentoonstellingen, en wordt op 20 oktober bij KRO-NCRV om 15.25 uur uitgezonden op NPO2.

'Mens en natuur zijn vervreemd, maar komen ook niet los van elkaar.'

De natuur bestaat niet is een romantische documentaire over de verstoorde relatie tussen mens en natuur. Wij mensen laten de natuur vaak links liggen, schatten haar niet op waarde omdat we haar aanwezigheid vanzelfsprekend vinden, behandelen haar als consumptieproduct of zijn bang dat ze ons zal vernietigen. En de natuur… die doet wat ze wil.

In relatietherapie om relatie met de natuur te herstellen

Vier personen, elk met een compleet andere relatie tot de natuur, nemen in een bijzondere setting plaats op de bank bij relatietherapeut Dirk de Wachter. Jasmijn woont buiten in een dorp, dicht bij de natuur, maar merkt haar nauwelijks op. De New Yorkse ‘Plantmom’ Monai geeft cursussen in de verzorging van kamerplanten en ziet een erfenis van het koloniale verleden in de tropische planten van de Amsterdamse woonkamers. Rinus is biologisch akkerbouwer en reflecteert op de relatie van de agrarische sector en de natuur. En bij Benjamin staat de herinnering aan een traumatische ervaring tussen zijn hem en de natuur in, nadat hij in 2021 ziet hoe een goede vriendin van hem tijdens een overstroming het water in getrokken wordt en verdrinkt.

Allemaal gaan ze in behandeling bij Dirk, waarna ze experimenten uitvoeren met kunstenaar PJ Roggeband om nieuwe perspectieven op hun relatie met de natuur te ontdekken. Lukt het hen deze relatiecrisis te herstellen? Scheiden van de natuur is immers geen optie.

De film is een oefening in hoe we weer dichter tot elkaar kunnen komen en hoe verbeelding ons kan helpen de natuur weer te zien voor wat zij is. Lukt het ons mensen, met de donkere wolken van de klimaatverandering boven ons hoofd, om aan onze relatie met de natuur een draai te geven?

Over de regisseur

De natuur bestaat niet is de nieuwe film van Nathalie Faber. Haar debuutfilm ‘Wij de dingen’ (NPO2-2019, 54’) werd geselecteerd voor de NFF Debuutcompetitie. Naast regisseur is ze curator van beeldende kunsttentoonstellingen. In haar films past ze kunst en verbeelding toe om maatschappelijke relevante thema’s te onderzoeken, waarbij ze streeft naar een balans tussen lichtheid, humor en ernst.

'De Boeddhistische Blik' is de titel waaronder alle programma's van de boeddhistische stroming vallen, de uitzendingen worden verzorgd door KRO-NCRV.

'De Boeddhistische Blik: De natuur bestaat niet', zondag 20 oktober bij KRO-NCRV om 15.25 uur op NPO 2.