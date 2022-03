De 'MAX PubQuiz' is terug op NPO 1

Na een korte onderbreking is 'MAX PubQuiz' vanaf vrijdag 4 maart om 21.30 uur terug bij MAX op NPO 1. De eerste teams voor de finale zijn al bekend, maar er zijn nog meer duo's in de race voor de felbegeerde 'MAX PubQuiz'-bokaal.

Sybrand Niessen presenteert de quiz en wordt ook de komende afleveringen bijgestaan door een bekende barman of -vrouw. Dat zijn Diggy Dex, Rachel Rosier en Richard Groenendijk. En er is livemuziek onder leiding van Jan Rietman.

Vragen in 'MAX PubQuiz' gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen: welk land heeft de grootste wijnproductie ter wereld? Wie won de Elfstedentocht in 1963? Wat betekent Boeddha? En welke gebeurtenis wordt herdacht op Witte Donderdag?

Zes teams bestaande uit twee personen nemen het in 'MAX PubQuiz' tegen elkaar op. In vijf rondes van vier vragen wordt de kennis getest op het gebied van onder andere muziek, geschiedenis, sport en eten & drinken. En ook een puzzelronde ontbreekt niet. De winnaars van elke aflevering zullen op 11 maart strijden om de felbegeerde 'MAX PubQuiz Trofee'.

'MAX PubQuiz', vrijdag 4, 11 en 18 maart om 21.25 uur op NPO 1.